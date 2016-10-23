У Києві за 12 днів сталось 900 пошкоджень на мережах – КМДА

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23.10.2016  10:33


Фото eveningkiev.com

З початку опалювального сезону у столиці ліквідували понад 900 пошкоджень на тепломережах.

Про це за результатами селекторної наради щодо стану теплопостачання в Києві заявив  заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

Він відзначив, що понад 480 поривів ліквідували аварійні бригади ПАТ "Київенерго", ще понад 400 – працівники житлово-експлуатаційних дільниць міста.

"Зараз ми фіксуємо пік аварійності на теплових мережах, оскільки під дією високої температури старі металеві мережі не витримують та виникають пориви. Щодня комунальники ліквідовують близько сотні таких пошкоджень", - сказав Пантелеєв.

Він прояснив, що через це у деяких будинках тимчасово відсутнє опалення.

"Ми просимо киян із розумінням поставитися до цієї ситуації. На ліквідацію аварії відводиться доба. Якщо ж роботи на пошкодженій ділянці тривають довше, то плата за тепло, коли послуга в будинку була відсутня, людям нараховуватися не буде", - сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що у результаті тривалого періоду були заблоковані рахунки теплопостачальних підприємств України, в тому числі Києва.

Мовляв, саме це не дозволило виконати програму заміни слабких ділянок тепломереж.

Як відомо, 10 жовтня ПАТ "Київенерго" розпочало подачу тепла у столичні дитсадки, школи, лікарні та інші заклади соціальної сфери Києва. 12 жовтня розпочалася подача тепла у житлові будинки. 

18 жовтня у прес-службі заступника мера Києва з питань ЖКГ Петра Пантелеєва та ПАТ "Київенерго" заявили, що до кінця доби 18 жовтня завершать підключення житлового фонду та соціальної сфери до теплопостачання.

Однак вранці 19 жовтня низка киян з різних районів скаржились, що батареї у них досі холодні.

У мерії пояснили, що частина мешканців мають холодні батареї через пориви, або ЖБК і ОСББ, які зловживають економією і досі не подали заявки на підключення опалення.

Українська правда. Київ 
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