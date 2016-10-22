Київ домовився з японською Itochu про модернізацію 15 вагонів метро

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22.10.2016  11:57


Фото tov-tob.livejournal.com

Київська влада домовилася з японською компанією Itochu про модернізацію ще 15 вагонів метро. Оновлені вагони столиця отримає вже наступної весни.

Про це заявив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак, повідомляє сайт міської влади.

"Завдяки плідній співпраці з торговим домом Itochu ми отримаємо ще 15 модернізованих вагонів наступної весни. Нові вагони допоможуть зекономити 40% електроенергії! З наступного року метро платитиме у 3,5 рази більший тариф за електроенергію, тому такі проекти стають надзвичайно актуальними", – зазначив Сагайдак.

Він також додав, що на черзі проект рекуперації (повернення частини енергії – ред.), який планується реалізувати за грант від Організації з розробки нових енергетичних та промислових технологій Японії (NEDO).

"Такий сильний проект з оптимізації енергоспоживання у київському метрополітені дозволить економити 8% енерговитрат всього метро", – підсумував Сагайдак.
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