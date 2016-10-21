Бізнесмен привласнив понад 40 мільйонів, виділених на держзакупівлю ліків

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21.10.2016  17:11


Фото centrmed.com

У Києві співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили механізм привласнення бізнесменом понад 40 мільйонів гривень, виділених державою на закупівлю ліків.

Про це повідомляє Служба безпеки у facebook.

Відзначається, що у наприкінці 2014 року Мінздоров’я уклало договір на поставку антиретровірусних лікарських препаратів.

Приватному підприємству, яке перемогло на відкритих торгах, МОЗ перерахував понад 50 мільйонів гривень.

За угодою, медикаменти мали поставити упродовж 2015 року.

"Правоохоронці встановили, що бізнесмен передав ліки лише на 10 мільйонів гривень. Понад 41 мільйон він вивів за кордон на рахунки структур, які не мають відношення до фармакологічного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Підприємцю оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Триває досудове слідство.
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