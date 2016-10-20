Половина розбоїв у Києві на совісті "гастролерів" – керівник поліції

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20.10.2016  15:23


Фото holicin.livejournal.com

Кожна четверта крадіжка та кожен другий розбій у Києві здійснюються особами з інших регіонів.

Про це на засіданні колегії МВС 20 жовтня заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що криміногенна ситуація в Києві є складною, але цілком контрольованою і досить прогнозованою.

"За останній час поліції Києва вдалося суттєво знизити темпи зростання злочинності, що стосуються пограбування і особливо автоугонів. Лише за останній час нами було затримано 19 груп автокрадіїв, де 11 з них не є мешканцями Києва. Кожна четверта крадіжка, кожен другий розбій, пограбування, заволодіння авто скоюється особами з інших регіонів або навіть з інших держав", - сказав Крищенко.

За його словами, у Києві зросла кількість злочинів у громадських місцях. Водночас особливо тяжкі злочини – вбивство, важкі тілесні ушкодження – не зростають. Близько 80% таких злочинів розкривають.

Крищенко також додав, що останнім часом майже вдвічі зменшилась кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї.

"Це є наслідком того, що нами було вилучено велику кількість вогнепальної зброї, яка потрапляла до Києва переважно із зони АТО", - переконаний керні вик поліції Києва. .
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