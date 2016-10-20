Посадовця КМДА затримали за хабар

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20.10.2016  12:15


Фото поліції

Нацполіція спільно з Генпрокуратурою затримали за вимагання 52 тисяч гривень хабара провідного спеціаліста Департаменту містобудування та архітектури Київської адміністрації.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Відзначається, що посадовець вимагав хабара за позитивне вирішення питання щодо розміщення реклами.

"В рамках кримінального провадження, відкритого ГПУ за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, оперативники ДЗЕ Нацполіції задокументували факт одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди", - повідомили у поліції.

Здирника затримали відразу після того, як він отримав другу частину суми.

Фото поліції

"В автомобілі спеціаліста відділу КМДА правоохоронці вилучили 42 тисячі гривень. Загалом посадовець заробив на рекламі 52 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

На даний час правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних правопорушень.
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