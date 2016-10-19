У Кличка пояснили, чому в деяких киян досі холодно



Фото kp.ru Фото kp.ru

Частина киян мають холодні батареї через пориви, або ЖБК і ОСББ, які зловживають економією і досі не подали заявки на підключення опалення.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ми готувались до складного опалювального сезону і мобілізували всі зусилля й ресурси комунальних служб до його запуску. І сьогодні є об’єктивні причини відсутності тепла в будинках. Є категорія будинків ОСББ та ЖБК, які поки не запускають опалення з міркувань економії. Є значна кількість пошкоджень на теплових мережах – понад 330 об’єктів, які виникли вже після запуску тепла", - сказав він.

Серед інших причин – проблемні котельні.

"З 277 котелень в місті запущено в роботу 271. Місто зараз вирішує це питання. Адже деякі котельні, що перебувають в приватній та іншій власності, рішення про запуск приймають самостійно за узгодженням з НАК "Нафтогаз"". Однеак в інтересах людей, які проживають в зоні обслуговування цих котелень, ми зобов'язали їх власників підключитися до тепла", - сказав Пантелеєв.

Він також закликав представників ОСББ та ЖБК "не зловживати" економією та розпочати запуск тепла в оселі киян.

"Зі свого боку, міські комунальні служби на період запуску працюють, фактично в цілодобовому режимі, аби забезпечити ліквідацію пошкоджень та запуск тепла в усі без винятку будинки", - підсумував Пантелеєв.

Повідомити про відсутність гарячої води або теплопостачання можна за телефонами на 15-51 (з мобільного – 044 205-73-37) та 1557 (з мобільного – 044 500-15-57), або на телефон "Київенерго" 1588.

Усі аварії на мережах обіцяють ліквідовувати упродовж 1 доби.

Як відомо, 18 жовтня у прес-службі заступника мера Києва з питань ЖКГ Петра Пантелеєва та ПАТ "Київенерго" заявили, що до кінця доби 18 жовтня завершать підключення житлового фонду та соціальної сфери до теплопостачання.

Однак вранці 19 жовтня низка киян з різних районів скаржились, що батареї у них досі холодні.

За даними ПАТ "Київенерго", станом на ранок 19 жовтня теплом забезпечено вже 93% осель киян.

Українська правда. Київ