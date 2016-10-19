Кияни скаржаться, що Кличко і Ахметов надурили їх з опаленням

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19.10.2016  11:27


Фото matronaonline.wordpress.com

Столичні мешканці скаржаться, що попри обіцянки міської влади подати тепло у всі будинки 18 жовтня, у квартирах досі холодно.

Про це пишуть користувачі соцмережі facebook.

"Влада Києва І Ахметов з його Київенерго обіцяли, що вчора до кінця доби в кожному будинку стане тепло. Ні-фі-га! У нас як було холодно, так і є досі. Але вчора, коли ми почали дзвонити всюди з питанням, що ж таке, нам сказали, що по документах вказано, що у нас опалення увімкнули...Корочє, якщо хтось сьогодні звітуватиме, що всюди тепло, не вірте! У паперах одне, насправді – інше ((((", - написала Оксана Коваленко, яка мешкає у центрі столиці.

"Поділ, вулиця Костянтинівська, холодно", - додала жителька Тетяна.

Не краща ситуація і на Оболоні, де мешкає Оксана Денисова.

"А у мене креативлять: у кімнатах щось там злегка ми пустили (це така нанотехнологія, називається "літня батарея"), а на кухні – витверезник. А ще у мене з гарячого крана, починаючи з травня і до цих пір, тече дуже сильно літня вода", - написала Денисова.

"Як включили, так і виключили. Чоколівка, Тополева, з ночі знов холодні батареї", - повідомила "Українській правді. Київ" місцева жителька Марія.  

Скаржаться на холодні батареї і на Борщагівці.

"У тещі на Борщагівці, проспект Леся Курбаса, 15, включили на один день 14 жовтня, а потім виключили 15 жовтня. І батареї холодні до сьогодні включно", - повідомив киянин Дмитро.

"Лобановського, 53, Леваневського, 8, Гарматна, 31а - не включали ще", - розповів Юрій. 

Не краща ситуація і на лівому березі, де тепло подає ТОВ "Єврореконструкція".

"У нас тепло подали ще на минулому тижні. Але батареї ледве теплі. Дитяча піжамка на найтеплішій батареї сохла цілий день. Нині у квартирі 17 градусів. А нарахують же по повній!" - обурилася жителька з вулиці Харківське шосе Ірина.     

Мешканці жартують, що, якщо згідно з документами в тебе вже тепло, то треба роздягатися і займайся аутотренінгом.

Тим часом ПАТ "Київенерго" повідомило, що станом на ранок 19 жовтня так і не подало тепло у 7% житлових будинків.

 

"На сьогоднішній ранок теплом забезпечено вже 93% осель киян, або понад 8,8 тисячі будинків. Соціальна сфера підключена майже повністю: на 100% дитсадки і школи, та 97% лікарні", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії у facebook.

"Сьогодні через пошкодження та планові ремонти тепломереж без тепла та гарячої води залишається 352 будинки. За останню добу ліквідовано 15 пошкоджень та підключено 211 будинків. Протягом дня плануємо підключити 228 будинків", - повідомили у "Київенерго".

Як відомо, 18 жовтня у прес-службі заступника мера Києва з питань ЖКГ Петра Пантелеєва та ПАТ "Київенерго" заявили, що до кінця доби 18 жовтня завершать підключення житлового фонду та соціальної сфери до теплопостачання.

Слідкувати за тим, як "Київенерго" підключає Київ до тепла, можна на сайті "Де в Києві тепло".  

Українська правда. Київ
 
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Коментарі - 1
Pom_advokat _ 19.10.2016 12:50
Навіть одна доба примарного тепла - це шалений заробіток для Київенерго. Люди, якщо не будете звертатись в усі інстанції міста - Вас у платіжках роздягнуть до нитки. Тільки офіційні запити, скарги, з відмітками про одержання іншою стороною. Ні в якому разі не задовольняйтесь спілкуванням з Київенерго по телефону, тим більше, що ніхто крім робота Вас не вислухає. В усіх сервісних центрах Київенерго є книга скарг, вимагайте її надання, розмалюйте її скаргами, фотографуйте й усе гамузом направляйте офіційно Кличку, краще підписуйте гуртом, усім будинком.
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