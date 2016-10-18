У дорогу до "5 елементу" Порошенка-Кононенка закопають 8 мільйонів

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18.10.2016  19:32


Столична влада затвердила проект реконструкції дороги від вулиці Електриків, 29а до Набережно-Рибальської за 8,22 мільйона гривень.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №992 від 12 жовтня.

Довжина ділянки реконструкції становить майже 276 метрів.

 Скриншот з розпорядження

"Наші гроші" відзначають, що ця довжина відповідає довжині незначного тупикового проїзду від офісів компанії "Богдан" до набережної вздовж огорожі спортклубу "5 елемент".

Скриншот з google.com.ua/maps

Як відомо, по вулиці Електриків, 29а на розташовані офіси "Укрпромінвесту", завод "Ленінська кузня" та спортклуб "5 елемент". По вулиці Електриків, 26/9 зареєстрована корпорація "Рошен".

Усі ці компанії належать президенту Петру Порошенку та його бізнес-партнерам, серед яких заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко та перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський.
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