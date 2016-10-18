До кінця дня усі кияни будуть з теплом - КМДА

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18.10.2016  11:35


Фото Сегодня

До кінця доби 18 жовтня теплопостачальні організації завершать підключення житлового фонду та соціальної сфери до теплопостачання.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі заступника мера Києва з питань ЖКГ Петра Пантелеєва та ПАТ "Київенерго".

"До кінця доби сьогоднішньої теплоносій буде поданий у всі 100% будинків, які обслуговуються комунальними ЖЕКами (8,5 тисячі будинків – ред.) та у всю соціальну сферу", - сказали у прес-службі.

У "Київенерго" відзначили, що наразі компанія забезпечила теплом 96% житлових будинків комунальної сфери, а до кінця дня підключить усі будинки.

"Столичні дитячі та медичні заклади на ранок 18 жовтня забезпечені теплом майже на 100%", - повідомили у пре-службі енергокомпанії.

Водночас у КМДА пояснили, що близько 2 тисяч будинків у Києві обслуговуються ЖБК та ОСББ, де підключення відбувається за індивідуальними заявками. 

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"Тут важливо, щоб керівники ОСББ чи ЖБК комунікували з мешканцями. Бо вони самостійно приймають рішення, коли подавати тепло. Хтось хоче зекономити, поки ще не дуже холодно – це нормально. Але важливо говорити про це з мешканцями, пояснювати, чому наразі холодні батареї", - відзначили у прес-службі.

"Станом на ранок 18 жовтня 77% відомчих та 76% ЖБК і ОСББ будинків вже забезпечені теплом", - додали у "Київенерго".

Також у КМДА нагадали, що у місті є близько 40 проблемних будників, зведених скандальним Анатолієм Войцеховським. До останніх взагалі не зможуть подати теплоносій через відсутність мережі.  

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
Kobel Ihor _ 18.10.2016 11:57
вілкул сказав "бальшинство бєз тєпла"
провалілі атапітєльний сезон
а я вночі знову сплю із відчиненим вікном
запрошую гаспадіна апазицианєра вілкула погрітися в мене в хаті
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