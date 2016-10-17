Власникам квартир у "будинках Войцеховського" радять шукати на зиму резервне житло



Фото perspektiva-house.com.ua Фото perspektiva-house.com.ua

Влада Києва закликає власників квартир у будинках, незаконно зведених компанією Анатолія Войцеховського, шукати на зиму резервне житло через неможливість підключити опалення.

Про це на брифінгу 17 жовтня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє УНІАН.

"Ми зараз проводимо ще раз інвентаризацію таких будинків, щоб принаймні знайти найменшу можливість для їх підключення до тепла. Але будемо чесно казати, що більшість таких будинків не зможе пережити холодну зиму", - сказав Пантелеєв.

З його словами, більшість цих новобудов має тільки електричне живлення, але не розраховані на той випадок, якщо в кожній квартирі одночасно включать прилади для обігріву.

Пантелеєв переконаний, що мережі не витримають такого навантаження, і будинки залишаться навіть без електроенергії.

"Тому ми звертаємося до тих, хто має житло в будинках, які побудовані і не введені в експлуатацію відповідним чином, будь ласка, для себе шукайте резервне житло. Щоб можна було цю зиму нормально пройти, а потім у плановому режимі вже доопрацьовувати питання інженерних мереж", - сказав чиновник.

Він додав, що наразі вдалося підключити до теплопостачання житловий комплекс "Паркові озера", оскільки там було більш-менш виконано умови будівництва.

Але в інших випадках треба або підключати будинки до мереж централізованого теплопостачання, які ще треба будувати, або ж споруджувати прибудинкову котельню.

Як відомо, раніше КМДА оприлюднила перелік із 40 об'єктів у столиці, які неможливо підключити до тепла.

Київська адміністрація також пропонує інвесторам житла, яке зводив "Укогруп" Анатолія Войцеховського самостійно добудувати будинки.

Як відомо, у ніч на 17 липня Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави.

27 липня стало відомо, що Войцеховський вийшов під заставу, хоча раніше адвокат заявляв, що в його підзахисного немає таких грошей.

Забудовника звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні організованої злочинної групи і інших злочинах.

Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей (це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди "Еліта-центр").

У власності Войцеховського перебуває 21 квартира по всьому Києву, 5 приміських будинків, ферма з рестораном та приватним зоопарком, близько 50 гектарів землі.

Войцеховський є одним з найб о ільш скандальних забудовників столиці.

За даними радника мера Києва Павла Рябікіна, компанії Войцеховського "Сіті Груп" та "Укогруп" ведуть забудову 42 масштабних проектів, фактично без дозвільних документів.

Серед них – ЖК "Перлина Троещини", ЖК "Мозаїка", ЖК "Затишний", ЖК "Сосновий бір", ЖК "Східна брама", ЖК "Молодіжна ініціатива", ЖК "Печерський Бастіон", ЖК "Родинний затишок", ЖК "Флагман", ЖК "Мега-Сіті", ЖК "Стародарницький", ЖК "Совські ставки", ЖК "Синьоозерний", ЖК "Маргарита", ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перспектива", ЖК "Кузьминський" та інші.