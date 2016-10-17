Метро "Петрівка" відкрили: вибухівки не знайшли

КП "Київський метрополітен" відновив роботу станції "Петрівка", яку закривали для пасажирів через інформацію про замінування.
Про це повідомляє сайт підземки.
"Роботу станції "Петрівка" відновлено. У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
У поліції Києва повідомили, що матеріали за цим фактом зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.
Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.
|13.10.2016, 14:08
Лев Шевченко
|10.10.2016, 12:38
Ярослава Тхоревська