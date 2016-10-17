Метро "Петрівка" відкрили: вибухівки не знайшли

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17.10.2016  15:46


Фото dic.academic.ru

КП "Київський метрополітен" відновив роботу станції  "Петрівка", яку закривали для пасажирів через інформацію про замінування.

Про це повідомляє сайт підземки.

"Роботу станції "Петрівка" відновлено. У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

У поліції Києва повідомили, що матеріали за цим фактом зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.  
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