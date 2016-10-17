Метро "Петрівка" відкрили: вибухівки не знайшли



Фото dic.academic.ru Фото dic.academic.ru

КП "Київський метрополітен" відновив роботу станції "Петрівка", яку закривали для пасажирів через інформацію про замінування.

Про це повідомляє сайт підземки.

"Роботу станції "Петрівка" відновлено. У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

У поліції Києва повідомили, що матеріали за цим фактом зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.