Метро "Петрівка" закрили: шукають "вибухівку"

КП "Київський метрополітен" закрило для пасажирів станцію "Петрівка" у зв’язку з отриманням інформації про замінування.
Про це повідомляє прес-служба підземки.
"У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію "Петрівка" зачинено для пасажирів. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко