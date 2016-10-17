Метро "Петрівка" закрили: шукають "вибухівку"



Фото з сайту метро Фото з сайту метро

КП "Київський метрополітен" закрило для пасажирів станцію "Петрівка" у зв’язку з отриманням інформації про замінування.

Про це повідомляє прес-служба підземки.

"У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію "Петрівка" зачинено для пасажирів. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.