У Броварах зіткнулись вантажівка і маршрутка: постраждало 8 людей. ФОТО



Фото поліції Фото поліції

8 осіб постраждали у результаті зіткнення вантажівки "МАЗ" і маршрутки "Богдан" у місті Бровари.

ДТП сталася близько 8:45 17 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна та Київської, повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Київщини.

"Вантажівка "МАЗ" зіткнулася з маршрутним таксі "Богдан", у результаті чого маршрутне таксі перекинулось", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що аварія сталася через здійснення розвороту водієм вантажівки.

Фура мала білоруські номери.

Фото поліції

На даний час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

Транспортні засоби перевезли на штрафмайданчик.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.