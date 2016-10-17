У Броварах зіткнулись вантажівка і маршрутка: постраждало 8 людей. ФОТО

8 осіб постраждали у результаті зіткнення вантажівки "МАЗ" і маршрутки "Богдан" у місті Бровари.
ДТП сталася близько 8:45 17 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна та Київської, повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Київщини.
"Вантажівка "МАЗ" зіткнулася з маршрутним таксі "Богдан", у результаті чого маршрутне таксі перекинулось", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що аварія сталася через здійснення розвороту водієм вантажівки.
Фура мала білоруські номери.
|Фото поліції
На даний час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини ДТП.
Транспортні засоби перевезли на штрафмайданчик.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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