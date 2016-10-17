У Броварах зіткнулись вантажівка і маршрутка: постраждало 8 людей. ФОТО

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17.10.2016  13:50


Фото поліції

8 осіб постраждали у результаті зіткнення вантажівки "МАЗ" і маршрутки "Богдан" у місті Бровари.

ДТП сталася близько 8:45 17 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна та Київської, повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Київщини.

"Вантажівка "МАЗ" зіткнулася з маршрутним таксі "Богдан", у результаті чого маршрутне таксі перекинулось", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що аварія сталася через здійснення розвороту водієм вантажівки.

Фура мала білоруські номери.

Фото поліції

На даний час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

Транспортні засоби перевезли на штрафмайданчик.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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