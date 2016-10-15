У Кличка кажуть, що громада підтримує ТРЦ на "Героїв Дніпра". Документ

Версія для друку     Додати коментар -
15.10.2016  11:02


Фото Vlada.io

Столична влада оприлюднила протокол громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального центру над метро "Героїв Дніпра", з якого випливає, що міська громада підтримує цей проект.

Згідно з документом, громадяни не заперечують проти зведення трирівневого ТРЦ, а лише зобов’язують метрополітен, ДАБІ та контролюючі органи забезпечити безпеку громадян та контроль будівельних робіт над станцією метро.

"Погодити в цілому проект реконструкції станції метро "Героїв Дніпра" та будівництво торгівельно-розважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту з урахування пропозицій та зауважень громадськості", - йдеться в протоколі.

Документ також пропонує "визнати громадські слухання такими, що відбулися відповідно до законодавства".

 

До протоколу долучені 6 пропозицій. Серед них – провести технічну експертизу станції "Героїв Дніпра"; не відкривати цілодобових клубів у ТРЦ; створити робочу групу, яка слідкуватиме за будроботами, зробити ТРЦ доступним для мало мобільних громадян.

При цьому активісти та місцеві мешканці у facebook-спільноті "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" дії влади називають фарсом, а оприлюднений протокол сфальсифікованим.

Про те, що громада налаштована проти будівництва ТРЦ свідчить низка відео, відзнятого у день громадського обговорення. Протокол з рішенням голосування був уже надрукований у головуючої на громадському обговоренні Людмила Манзюк.

Після голосування вона не змогла назвати кількість голосів "за" будівництво.

"Голосів було, певно, менше половини. На жаль. Можете сказати, що я прийняла рішення сама, бо нам не дали провести громадські слухання тут. Скільки голосів було "за", я не можу сказати, бо не було лічильної комісії. Я вважаю, що рішення прийнято, а як воно там буде.... Там (на вулиці, де громада проводила інші слухання – ред.) теж якесь рішення прийнято", - сказала Манзюк.

Проводжали її криками "Ганьба!".

Люди на вулиці, які не змогли потрапити на громадські слухання, проголосували на вулиці. Вони висловились проти (на відео з 4 хвилини). 

Як відомо, петиція до Київради з вимогою зупинити будівництво торгово-розважального центру у колі над метро "Героїв Дніпра" набрала 10 тисяч підписів, необхідних для її розгляду. 

Українська правда. Київ 
ЧИТАЙ ТАКОЖ
На Героїв Дніпра розпочали будівництво торгового центру. ФОТО
ТЦ на "Героїв Дніпра" буде трирівневим і над виходом з метро. ФОТО
Через будівництво ТЦ на 4 місяці закриють один із входів на метро "Героїв Дніпра"
На метро "Героїв Дніпра" пошкоджено склепіння станції
Метрополітен перевірить тріщини на підлозі на станції "Героїв Дніпра"
Керівник метро: Будівництво над станцією "Героїв Дніпра" не загрожує пасажирам
У Києві зібралася акція проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра"
У Кличка кажуть, що забудовник і громада порозумілися щодо ТРЦ над "Героїв Дніпра"
ТРЦ над "Героїв Дніпра" будують вночі, щоб не загрожувати пасажирам – директор метро
Стелю на "Героїв Дніпра" пробила бурова машина, але в ТРЦ "Оазис" кажуть: монтаж
Кличко: будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" без громадських слухань не буде
Підлога на метро "Героїв Дніпра" тріснула навпіл? У підземці кажуть: все гаразд. ФОТО
Депутати: Метро "Героїв Дніпра" у тріщинах – старих і нових. ФОТО
Кличко: ТРЦ на "Героїв Дніпра" буде лише зі згоди громади
Попри обіцянки Кличка, будівництво на "Героїв Дніпра" триває – активіст
ТРЦ на Героїв Дніпра. Як не треба робити
Кличко запевняє, що над "Героїв Дніпра" нічого не будують
Кияни вимагають заборонити будівництво на "Героїв Дніпра"
У Кличка вже на малюнках пояснили, що роблять над метро "Героїв Дніпра"
Петиція про заборону ТРЦ над "Героїв Дніпра" набрала 10 тисяч голосів
powered by lun.ua
Коментарі - 2
Владимир Падюков _ 15.10.2016 16:06
Так ми вже в Єаропі?
Відповісти | З цитатою
Simplex _ 15.10.2016 15:44
Кличко, схаменись!
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Кличка кажуть, що громада підтримує ТРЦ на "Героїв Дніпра". Документ
"Наші Гроші" розказали, як сестра "діамантового прокурора" заволоділа 10 га землі
На Лісовому масиві спалили евакуатор, який забирав незаконні автокав’ярні. ФОТО
У п’ятницю призупинять рух 8 тролейбусів та 6 автобусів
Мера Бучі посадили під домашній арешт з браслетом
    ПУБЛІКАЦІЇ
Спецпроект до 175 річниці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
02.08, 14:00

Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками

Напевно, в становленні новітньої історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця студентство зіграло найбільшу роль. Це саме студенти розпочали відлік нової ери існування університету. Це саме вони два роки тому першими запровадили необоротний процес змін, довівши свої права на самовираження і самоствердження.
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
В контексті викликів часу: Національний медичний університет бере курс на світову медичну освіту
    КОЛОНКА АВТОРА
13.10.2016, 14:08
Лев Шевченко

5 низових ініціатив, що зміюють обличчя Києва вже сьогодні

Після Майдану кияни зрозуміли: місто потрібно і можна розвивати своїми руками (рос.)
10.10.2016, 12:38
Ярослава Тхоревська

Реклама vs Вивіска: битва за підприємця

Розміщення вивіски є гарантованим правом підприємця дати про себе знати потенційним клієнтам. Однак часто влада спекулює на схожості понять "вивіска" та "реклама" і грає на незнанні цих тонкощів, прирівнюючи вивіски до реклами.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте