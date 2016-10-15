У Кличка кажуть, що громада підтримує ТРЦ на "Героїв Дніпра". Документ



Фото Vlada.io Фото Vlada.io

Столична влада оприлюднила протокол громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального центру над метро "Героїв Дніпра", з якого випливає, що міська громада підтримує цей проект.

Згідно з документом, громадяни не заперечують проти зведення трирівневого ТРЦ, а лише зобов’язують метрополітен, ДАБІ та контролюючі органи забезпечити безпеку громадян та контроль будівельних робіт над станцією метро.

"Погодити в цілому проект реконструкції станції метро "Героїв Дніпра" та будівництво торгівельно-розважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту з урахування пропозицій та зауважень громадськості", - йдеться в протоколі.

Документ також пропонує "визнати громадські слухання такими, що відбулися відповідно до законодавства".

До протоколу долучені 6 пропозицій. Серед них – провести технічну експертизу станції "Героїв Дніпра"; не відкривати цілодобових клубів у ТРЦ; створити робочу групу, яка слідкуватиме за будроботами, зробити ТРЦ доступним для мало мобільних громадян.

При цьому активісти та місцеві мешканці у facebook-спільноті "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" дії влади називають фарсом, а оприлюднений протокол сфальсифікованим.

Про те, що громада налаштована проти будівництва ТРЦ свідчить низка відео, відзнятого у день громадського обговорення. Протокол з рішенням голосування був уже надрукований у головуючої на громадському обговоренні Людмила Манзюк.

Після голосування вона не змогла назвати кількість голосів "за" будівництво.

"Голосів було, певно, менше половини. На жаль. Можете сказати, що я прийняла рішення сама, бо нам не дали провести громадські слухання тут. Скільки голосів було "за", я не можу сказати, бо не було лічильної комісії. Я вважаю, що рішення прийнято, а як воно там буде.... Там (на вулиці, де громада проводила інші слухання – ред.) теж якесь рішення прийнято", - сказала Манзюк.

Проводжали її криками "Ганьба!".

Люди на вулиці, які не змогли потрапити на громадські слухання, проголосували на вулиці. Вони висловились проти (на відео з 4 хвилини).

Як відомо, петиція до Київради з вимогою зупинити будівництво торгово-розважального центру у колі над метро "Героїв Дніпра" набрала 10 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Українська правда. Київ