У п’ятницю призупинять рух 8 тролейбусів та 6 автобусів

14 жовтня КП "Київпастранс" призупинятиме роботу 14 маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням масових заходів до Дня захисника України.
Про це повідомляє сайт підприємства.
Так, 14 жовтня з 15:00 до 18:30 передбачено призупинення роботи тролейбусів маршрутів № 5, 8, 9, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114.
А з 18:30 до 21:00 призупинять роботу тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18, 38 та автобусів маршрутів № 24, 55, 62, 114.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко