У п’ятницю призупинять рух 8 тролейбусів та 6 автобусів

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14.10.2016  11:31


Фото io.ua

14 жовтня КП "Київпастранс" призупинятиме роботу 14 маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням масових заходів до Дня захисника України.

Про це повідомляє сайт підприємства.

Так, 14 жовтня з 15:00 до 18:30 передбачено призупинення роботи тролейбусів маршрутів № 5, 8, 9, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114.

А з 18:30 до 21:00 призупинять роботу тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18, 38 та автобусів маршрутів  № 24, 55, 62, 114.
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