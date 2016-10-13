Мера Бучі посадили під домашній арешт з браслетом

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13.10.2016  21:04


Анатолій Федорук. Фото bucha.com.ua

Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

"Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури й обрав міру запобіжного заходу для Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку, а також секретарю міськради  ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).  

Федоруку інкримінують незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради – 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, почалися обшуки слідчих Генпрокуратури.

Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці підозрюють обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.

Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.
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