У метро замінюють турнікети – відмовляються від жетонів. ФОТО

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13.10.2016  16:28


Фото ukr.segodnya.ua

КП "Київський метрополітен" розпочав оновлення турнікетів на стаціях – нові пропускні пункти не прийматимуть жетонів.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник підземки Наталка Макогон.

"Уже оновили турнікети на станції "Льва Толстого". PayPass уже без жетонів. До понеділка по 1-2 нових турнікети з'явиться на всіх станціях. Ця робота триватиме, оскільки ми поступово плануємо відмовитись від жетонів на користь карток", - сказала Макогон.

Наразі роботи по заміні турнікетів тривають на станціях "Житомирська", "Академмістечко".

На запитання, як бути людям, яким треба купити лише 1-2 поїздки, речник підземки відповіла:

"Наразі є робоча група і ми опрацьовуємо варіанти. Частково питання жетонів знято завдяки PayPass, частково завдяки "картці киянина", іноземці всі з PayPass, студенти всі мають картки, пенсіонери теж. Зараз ми вивчаємо, скільки реально тих людей, яким треба 1 поїздка".

Макогон закликала усіх, хто звик купувати багато жетонів, переходити на картку, зокрема, тому, що це економить їх кошти.

"При купівлі 50 поїздок, одна поїздка обійдеться у 3,5 гривні замість 4 гривень. Також, думаю, тим, кому треба проїхатися туди і назад, буде неважко купити картку за 12 гривень, покласти на неї 2 поїздки, використати ці поїздки, здати картку і забрати залогові 12 гривень", - сказала Макогон.

Вона відзначила, що після оновлення, кількість турнікетів на станціях не зміниться.  

"Кількість буде така сама. Турнікети ми ставимо не нові. Ми модернізуємо старі турнікети, змінюємо програмне забезпечення", - сказала Макогон.

Вартість цих робіт вона не змогла назвати, відзначивши, що це планові роботи.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році.  

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 
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