У Кличка кажуть, що за 2 роки не позичили ні копійки

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13.10.2016  10:21


Фото denguvdom.blogspot.com

Київська адміністрація упродовж 2 останніх років не позичала жодних коштів, натомість активно погашає борги минулої влади.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету, лідер фракції "Солідарність" Андрій Странніков.

"За ці два з невеликим роки ми не взяли жодного місцевого запозичення і, в той же час, скорочуємо борги за попередниками. Борг погашається за рахунок перевиконання бюджету", – сказав депутат.

При цьому, за його словами, Києву ще треба віддати більше 16 мільярдів гривень.

Странніков додав, що цього року долучитися до реалізації бюджетних коштів може кожен киянин.

"На 2017 ми зарезервували суму у 50 мільйонів гривень. Будь-який киянин може подавати свій проект...до 23 жовтня... на сайті. Ймовірно, що цей термін буде подовжено до 1 листопада, щоб всі охочі мали можливість долучитись", - сказав він.

Вартість реалізації кожного проекту не повинна перевищувати 1 мільйон гривень.

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Потім буде створено комісію, яка перевірятиме формальну наявність всіх документів. А після того упродовж 7-11 днів буде йти он-лайн-голосування за проекти.

Найкращі ідеї будуть реалізовані за бюджетні кошти.
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