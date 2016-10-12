Рішення про заборону продажу алкоголю вночі вступило в дію

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12.10.2016  11:25


Фото prima.co.uk

Офіційна газета Київради "Хрещатик" опублікувала рішення про заборону реалізації алкогольних напоїв і пива в стаціонарних об'єктах торгівлі з 23:00 до 10:00.

Відповідне рішення опубліковано у номері газети від 12 жовтня. 

Згідно з документом, суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на продаж алкоголю, заборонено реалізовувати алкогольні, слабоалкогольна напої та пиво з 22:00 до 10:00. Це рішення не стосується ресторанів.

Крім того, Київрада рекомендує поліції Києва посилити контроль за виконанням Кодексу про адмінпорушення, щоб не допускати розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива на вулицях, у парках та скверах, у спортивних установах і громадському транспорті.

Суб’єктів господарювання, які порушуватимуть рішення Київради, рекомендують позбавляти ліцензії на продаж алкоголю.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Наразі Київське обласне відділення Антимонопольного комітету оскаржує рішення Київради від 17 березня про заборону торгівлі алкогольними напоями у МАФах.

Водночас Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

Українська правда. Київ 
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