Трактором у ресторан: у центрі Києва демонтували незаконну прибудову. ФОТО

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11.10.2016  11:14


Фото Dtp.kiev.ua

Вранці 11 жовтня комунальники демонтували прибудовку до ресторану "Девайс" на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

"Так, це робили комунальники. Ця прибудова була незаконною, виконаною з газобетону. Більше того, власники ресторану прибудувалися до пам’ятки архітектури", - сказав він.

Радник мера додав, що прибудовку звели ще 2 роки тому. 

 Фото надане Дмитром Білоцерковцем

"До міста надійшло чимало скарг, що знищують пам’ятку, а влада нічого не робить. Благоустрій неодноразово надавав приписи і вимагав у власника самостійно демонтувати незаконну прибудову. Однак цього не сталося. Тому демонтувати були змушені силами міста", - пояснив Білоцерковець.

 Фото надане Дмитром Білоцерковцем 

Він наголосив, що демонтаж відбувся за допомогою гідромолота, обережно та під наглядом відповідних спеціалістів.

"Це робилося під наглядом спеціалістів і під певним кутом, щоб саму пам’ятку не пошкодити", - сказав Білоцерковець.

Він визнав, що при виконанні цих робіт є недопрацювання, однак запевнив, що все наразі виправляють. 

Фото з google.maps, зроблене до того, як звели прибудову

"Є недопрацювання комунальників, що вони не оточили стрічкою місце по периметру. Зараз на місце їдуть робітники і все встановлять. Роботи з демонтажу триватимуть. Зараз комунальники розбиратимуть прибудову вручну, а потім бетонну основу знову будуть розбивати гідромолотом", - сказав нардеп.

Ресторан з прибудовами. Фото з facebook-сторінки ресторану

Білоцерковець також додав, що упродовж двох днів на цій території буде проведено благоустрій. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 
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Коментарі - 6
Igor Storozhuk _ 11.10.2016 13:34
Постає питання, а за який кошт демонтаж здійснюється?
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грибник _ 11.10.2016 12:38
Нарешті дочекалися! Хоть когось послали під три чорти! Маємо надію, що це тільки початок!
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Dm Gr _ 11.10.2016 12:22
я вважаю це бєспредел, саме таке слівце сюди підходить. Інакше ніяк. І не все так просто. Ібльш чим впевнений. Зараз скаргами прикриваються і отаке роблять, ламають, трощать, блокують забудовників і т.п. БАбцям і тіткам заплатили грошей, ті строчать скарги, жах. А скільки збитків завдано. І не вірю я в те, що так воно просто там збудовано без дозволу. ГАньба.
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Анатолій Осипенко _ 11.10.2016 12:14
нє. для реального вирішення питання зносу незаконних будов необхідно розпочати на тій території АТО....
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Xuato _ 11.10.2016 12:08
А кому заважала ця прибудова? Біля м. Славутич якісь бандити при підтримці лагавих теж знесли, і тим самим позбавили громадян заробітку на життя. А чому не повиганяють різні торгові центри владних небожителів, які захопили території заводів і фабрик? Чомусь не розвалили на станції мерополітену торговий центр який розвалив станцію, чомусь директор метроплітену яких за хабар дав дозвіл не сів. Будуємо з України нову Хонку ім. Януковича. Ну ну.
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