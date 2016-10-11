Трактором у ресторан: у центрі Києва демонтували незаконну прибудову. ФОТО

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11.10.2016  11:14


Фото Dtp.kiev.ua

Вранці 11 жовтня комунальники демонтували прибудовку до ресторану "Девайс" на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

"Так, це робили комунальники. Ця прибудова була незаконною, виконаною з газобетону. Більше того, власники ресторану прибудувалися до пам’ятки архітектури", - сказав він.

Радник мера додав, що прибудовку звели ще 2 роки тому. 

 Фото надане Дмитром Білоцерковцем

"До міста надійшло чимало скарг, що знищують пам’ятку, а влада нічого не робить. Благоустрій неодноразово надавав приписи і вимагав у власника самостійно демонтувати незаконну прибудову. Однак цього не сталося. Тому демонтувати були змушені силами міста", - пояснив Білоцерковець.

 Фото надане Дмитром Білоцерковцем 

Він наголосив, що демонтаж відбувся за допомогою гідромолота, обережно та під наглядом відповідних спеціалістів.

"Це робилося під наглядом спеціалістів і під певним кутом, щоб саму пам’ятку не пошкодити", - сказав Білоцерковець.

Він визнав, що при виконанні цих робіт є недопрацювання, однак запевнив, що все наразі виправляють. 

Фото з google.maps, зроблене до того, як звели прибудову

"Є недопрацювання комунальників, що вони не оточили стрічкою місце по периметру. Зараз на місце їдуть робітники і все встановлять. Роботи з демонтажу триватимуть. Зараз комунальники розбиратимуть прибудову вручну, а потім бетонну основу знову будуть розбивати гідромолотом", - сказав нардеп.

Ресторан з прибудовами. Фото з facebook-сторінки ресторану

Білоцерковець також додав, що упродовж двох днів на цій території буде проведено благоустрій. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 
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