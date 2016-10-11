Трактором у ресторан: у центрі Києва демонтували незаконну прибудову. ФОТО

Вранці 11 жовтня комунальники демонтували прибудовку до ресторану "Девайс" на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.
Про це "Українській правді. Київ" повідомив нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.
"Так, це робили комунальники. Ця прибудова була незаконною, виконаною з газобетону. Більше того, власники ресторану прибудувалися до пам’ятки архітектури", - сказав він.
Радник мера додав, що прибудовку звели ще 2 роки тому.
|Фото надане Дмитром Білоцерковцем
"До міста надійшло чимало скарг, що знищують пам’ятку, а влада нічого не робить. Благоустрій неодноразово надавав приписи і вимагав у власника самостійно демонтувати незаконну прибудову. Однак цього не сталося. Тому демонтувати були змушені силами міста", - пояснив Білоцерковець.
|Фото надане Дмитром Білоцерковцем
Він наголосив, що демонтаж відбувся за допомогою гідромолота, обережно та під наглядом відповідних спеціалістів.
"Це робилося під наглядом спеціалістів і під певним кутом, щоб саму пам’ятку не пошкодити", - сказав Білоцерковець.
Він визнав, що при виконанні цих робіт є недопрацювання, однак запевнив, що все наразі виправляють.
|Фото з google.maps, зроблене до того, як звели прибудову
"Є недопрацювання комунальників, що вони не оточили стрічкою місце по периметру. Зараз на місце їдуть робітники і все встановлять. Роботи з демонтажу триватимуть. Зараз комунальники розбиратимуть прибудову вручну, а потім бетонну основу знову будуть розбивати гідромолотом", - сказав нардеп.
|Ресторан з прибудовами. Фото з facebook-сторінки ресторану
Білоцерковець також додав, що упродовж двох днів на цій території буде проведено благоустрій.
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
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