У Києві хочуть запустити сервіс для запису на проведення публічних заходів у мерії

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11.10.2016  09:47


Фото univ.kiev.ua

Столична влада має намір запустити онлайн-сервіс для запису на проведення публічних заходів у будівлі КМДА.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Наразі ж про всі заходи, які проходитимуть у приміщенні мерії, повідомлятимуть на сайті міської влади.  

"Таке рішення прийнято, аби уникнути маніпуляцій щодо проведення публічних заходів у приміщенні мерії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, аби провести захід у стінах муніципальної будівлі, необхідно написати офіційне звернення на ім'я міського голови, сказавши назву заходу, час проведення, мету й концепцію (сценарій), кількість учасників, тривалість та перелік необхідних супровідних технічних засобів.

Після цього заявку розглянуть і схвалять, або відхилять.

За словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, зазвичай у мерії просять дозволу на проведення заходів благодійного, або суспільно-політичного характеру.

"Оскільки колонна зала надається безкоштовно, вона не може бути надана для комерційних чи розважальних заходів, якщо вони жодним чином не стосуються міста. Тобто, це не комерційне приміщення, і використання його містить не комерційний характер" , - наголосив Бондаренко.

Аналогічні вимоги поширюються і на проведення публічних заходів у їдальні мерії.

Як відомо, наразі триває робота над перетворенням першого поверху будівлі на Хрещатику, 36 на публічний простір європейського зразка. 
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