У Києві хочуть запустити сервіс для запису на проведення публічних заходів у мерії

Столична влада має намір запустити онлайн-сервіс для запису на проведення публічних заходів у будівлі КМДА.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
Наразі ж про всі заходи, які проходитимуть у приміщенні мерії, повідомлятимуть на сайті міської влади.
"Таке рішення прийнято, аби уникнути маніпуляцій щодо проведення публічних заходів у приміщенні мерії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що, аби провести захід у стінах муніципальної будівлі, необхідно написати офіційне звернення на ім'я міського голови, сказавши назву заходу, час проведення, мету й концепцію (сценарій), кількість учасників, тривалість та перелік необхідних супровідних технічних засобів.
Після цього заявку розглянуть і схвалять, або відхилять.
За словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, зазвичай у мерії просять дозволу на проведення заходів благодійного, або суспільно-політичного характеру.
"Оскільки колонна зала надається безкоштовно, вона не може бути надана для комерційних чи розважальних заходів, якщо вони жодним чином не стосуються міста. Тобто, це не комерційне приміщення, і використання його містить не комерційний характер" , - наголосив Бондаренко.
Аналогічні вимоги поширюються і на проведення публічних заходів у їдальні мерії.
Як відомо, наразі триває робота над перетворенням першого поверху будівлі на Хрещатику, 36 на публічний простір європейського зразка.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко