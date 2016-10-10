Київенерго каже, що почало давати тепло у садки і лікарні

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10.10.2016  11:49


Фото eveningkiev.com

10 жовтня ПАТ "Київенерго" розпочинає подачу тепла у столичні дитсадки, школи, лікарні та інші заклади соціальної сфери відповідно до розпорядження КМДА.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з розпорядженням КМДА №958 від 5 жовтня, ПАТ "Київенерго" сьогодні (10 жовтня – ред.) розпочинає подачу тепла в столичні заклади соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" нагадали, що підключення відбуватиметься на основі індивідуальних заявок закладів.

"На сьогодні більш ніж 90% об`єктів соцсфери отримали Акти готовності до опалювального сезону", - підсумували у "Київенерго".

Як відомо, наприкінці вересня у КМДА заявили, що підготовка столиці до роботи в осінньо-зимовий період задовільна. При цьому заклади освіти Києва на 90% готові зими, і підготовка решти відбувається за планом.

5 жовтня мер Києва Віталій Кличко доручив почати опалення шкіл, дитсадків, поліклінік, лікарень й інших установ соціального напрямку в Києві з 10 жовтня через похолодання.

Компанія "Київенерго" вважає за доцільне розпочати підключення житлового фонду до опалення 17 жовтня.

Українська правда. Київ 
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