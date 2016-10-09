Наприкінці листопада у столиці пройде Інвестиційний форум

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09.10.2016  10:04


Фото прес-служби мера

Київська адміністрація має намір провести Інвестиційний форум Києва 23 листопада.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У програмі Форуму – панельні дискусії щодо інвестування і розвитку Києва та презентації проектів у сферах інфраструктури, енергозбереження, ІТ-технологій, соціальної сфери, промисловості і нерухомості.

"Кожна сесія панелі буде закінчуватися дискусійною платформою, що дасть можливість усім учасникам на найвищому рівні обговорити проблеми розвитку Києва та залучення інвестицій в економіку столиці", - йдеться в повідомленні.

Також під час Форуму українські бізнесмени матимуть змогу представити свої проекти та провести переговори з потенційними інвесторами щодо їх спільної реалізації.

Інвестиційний форум міста Києва – це міжнародний захід економічного характеру, мета якого продемонструвати економічний та інвестиційний потенціал української столиці та залучити інвестиції для розвитку міста.

Захід пройде на НСК "Олімпійський".

Як відомо, перший Київський інвестиційний форум відбувся 29 березня 2012 року. Тоді підписали шість Меморандумів про співпрацю з інвесторами, а загальний бюджет цих угод перевищував 30 мільярдів гривень.
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Що таке пайова участь, або Чому у столиці житло таке коштовне?

Є чимало причин, які штучно збільшують собівартість будівництва. На поверхні "харчового ланцюжка" - корумпована місцева адміністрація. Найбільш одіозним пунктом тиску на інвестора є так звана пайова участь. Це корупційна схема, яка дозволяє чиновникам на власний розсуд визначати відсоткове значення цього "мита".
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