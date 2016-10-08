Родина столичного прокурора володіє нерухомістю на 165 мільйонів



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На родину столичного прокурора Київської міської прокуратури № 6 Павла Міленіна записано безліч нерухомості в найдорожчих будинках столиці.

Загальна вартість майна може понад 165 мільйонів гривень, йдеться у розслідуванні Аліни Стрижак для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У 2012-13 роках син колишнього керівника ДАІ України та столичної міліції Олександра Міленіна, прокурор Павло Міленін, став власником квартири у 150 кв. м та гаража в одному з найдорожчих будинків столиці – хмарочосі на Кловському узвозі, 7. Ціна квартир до 200 метрів тут нині становить близько 65 тисяч гривень за квадратний метр.

Таким чином вартість прокурорської квартири може сягати 10 мільйонів гривень, плюс паркомісце, вартістю ще у 0,78 мільйона гривень.

Міленін пояснив, що в елітну квартиру почав вкладатися з початку її будівництва в 2003 році, і він тоді не працював в прокуратурі. Але у 2003 році Міленіну було лише 22 роки.

Загалом родина Міленіних має у цьому будинку 5 квартир до 200 квадратів і 5 паркомісць.

У червні 2016 року батько подарував прокурору Міленіну будинок площею 433 кв м. та 10 соток землі під ним в районі столичних Бортничів. Маєток на цій же вулиці набагато меншою площею нині продають за 11,7 мільйонів гривень.

Ще 4 квартири, 4 паркомісця та понад 400 квадратних метрів офісів в будинку на Кловському узвозі, 7 записані на батьків прокурора – Олександра та Галію Міленіних.

Ринкова ціна такої площі нежилих приміщень в цьому будинку – від 30 мільйонів гривень.

На батька прокурора також записана квартира площею 133 кв. м. в у закритому клубному домі ""Аркхаус", де квадратний метр коштує від 57 тисяч гривень. Таким чином, ринкова ціна цієї квартири родини прокурора – близько 7,5 мільйонів гривень. Договір купівлі-продажу оформлений кінцем липня цього року.

Ще на Олександра Міленіна зареєстрований будинок в Конча-Заспі (Козин) на 1000 квадратних метрів та 30 соток землі під ним. Вказана в документах вартість нерухомості – 4,3 мільйона гривень. Хоча нині нерухомість такої площі в Козині продається за 32 мільйони гривень.

На матір прокурора Міленіна Галію Талібуллівну також записані квартира площею 175 кв.м та гараж на столичній вулиці Паторжинського, 14 (будинок Ріната Ахметова), придбані у 2003 році

Нині квартиру у цьому будинку з меншим метражем продають за 30 мільйонів.

Їздить прокурор Міленін на BMW 530d xd 2011 року, купив її в рік випуску. Зараз таке авто навіть із пробігом коштує приблизно $35 тисяч. У відповіді на запит "Наших грошей" прокурор пояснив, що купив авто за 835 тисяч гривень, за задекларований дохід його родини. На батька прокурора Олександра записаний Mercedes-Benz GL 450 2012 року випуску. Із пробігом таке авто зараз коштує 76 тисяч доларів.

Олександр Міленін на початку 2000-их був головним даїшником країни, потім очолював київську міліцію.

Нині Міленін-старший значиться співзасновником кіровоградського обласного благодійного фонду "Правозахист". Його партнерами по фонду є екс-очільник Апеляційного суду Кіровоградської області Віктор Телеганенко та екс-очільник Кіровоградського обласного управління юстиції Петро Михалкович. Чотири роки тому Олександр Міленін керував міжнародним благодійним фондом "Українська поліцейська автомобільна корпорація".

У середині 2000-их Олександр Міленін реєструвався співвласником ТОВ "М-Гарант", яке займалося проведенням розслідувань та забезпеченням безпеки та ТОВ "Дизель ЛТД" (нині – "Гарант девелопмент").

Матір прокурора Галія Міленіна працювала в "Сканія Україна", на початку 2000-их реєструвалася як приватний підприємець, надавала комерційні послуги. У березні 2013 знялася з обліку.

В Міленіних є ще молодший син Олексій. У його резюме зазначено 5 років роботи в компанії "Гас-Украины" (імовірно, йдеться про дочірню компанію НАК "Нафтогаз України"). Олексій Міленін значився помічником генерал-полковника міліції Сергія Гусарова – маєтки Міленіних і Гусарових у Бортничах поряд.

У відкритому доступі є декларація Павла Міленіна за 2014 рік. У ній він вказав свій дохід – 119 тисяч гривень і 1,6 мільйона гривень – родини.

Видання відзначає, що з огляду на те, що ринкова ціна нерухомості Міленіних – приблизно 130 мільйонів гривень, то збирати гроші родина мала почати 80 років тому.

Сам прокурор походження коштів у своїх батьків коментувати відмовився, пояснивши це тим, що з батьками давно не проживає і їхніми бізнесовими справами не цікавиться.

Також прокурор орендує у Вишгородської РДА 2 га біля села Глібівка Вишгородського району. Які в нього взяла в суборенду фірма НРБ-клуб. У селі Глібівка розташований готель із одноіменною назвою, що належить "НРБ-клуб". ЗМІ пов'язують компанію із російським бізнесменом В’ячеславом Юткіним, який за часів Созу служив у КДБ.