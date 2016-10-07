У Кличка вже на малюнках пояснили, що роблять над метро "Героїв Дніпра"



Тут і далі фото з сайту КМДА Тут і далі фото з сайту КМДА

Столична влада підготувала малюнки з поясненням, щоб довести столичним жителям, що над метро „Героїв Дніпра" не будують, а просто укріплюють станцію.

Графічні матеріали оприлюднені на сайті міської влади.

"Станом на 7 жовтня над станцією метро "Героїв Дніпра" тривають виключно роботи з укріплення вказаної станції. Жодних будівельних робіт із зведення торгівельного центру наразі не проводиться", - йдеться в повідомленні.

У мерії нагадали, що "Героїв Дніпра" – 25-та станція Київського метрополітену, відкрита 6 листопада 1982 року, є станцією мілкого закладання і не використовується як об’єкт укриття ("бомбосховище").

"Ще з 2007 року згідно з розпорядженням КМДА передбачено проведення робіт із закріплення ґрунтів, у тому числі за рахунок інвестора. Проектує роботи – КП "Київський метрополітен", а виконує – компанія, яка будувала станцію – ПАТ "Київметробуд"", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що роботи з укріплення станції за своєю технологією мають бути проведені безперервно та відповідно до визначених етапів таких робіт.

Перший етап

"Першим етапом робіт є закріплення піщаних ґрунтів хімічними розчинами з боків станції та частково під станцією. Хімічний розчин заливається через пробурені порожнисті шахти", - пояснили у КМДА.

Другий етап

Другий етап – це формування захисної діафрагми станції метро вздовж стін станції, яка робиться за допомогою захисних екранів із залізобетонних паль.

Третій етап

"Третім етапом робіт є покращення гідроізоляції, що досягається через формування нових гідроізоляційних шарів. На четвертому етапі проведення робіт додаткові шари гідроізоляції будуть вкриті ґрунтом. П’ятим етапом робіт передбачається накриття станції захисним перекриттям із залізобетонних паль", - підсумували у КМДА.

Четвертий етап

П’ятий етап

У мерії закликали киян із розумінням поставитись до виконання цих робіт.

Як відомо, раніше активісти заявили, що попри обіцянки мера Києва зупинити будівництво ТРЦ над метро "Героїв Дніпра" до вирішення конфлікту з громадою, роботи над станцією продовжуються.

Як відомо, у липні у "колі" на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржаться, що роботи проводяться навіть уночі і не дають їм нормально відпочити.

За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м.

Місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва.

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції.

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння. Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина. При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали і продовжують називати "фотомонтажем".

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра".

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен був провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись.

Слухання відбулись 29 вересня. Як повідомляє facebook-спільнота "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" кияни на проголовували проти ТРЦ.

Мер міста Віталій Кличко дав обіцянку, що будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра" відбуватиметься лише за згоди громади.

6 жовтня Кличко заявив, що роботи, які ведуться над метро "Героїв Дніпра", є укріпленням станції, а не будівництвом торгово-розважального центру.

Столичні жителі вимагають заборонити будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра".

Українська правда. Київ