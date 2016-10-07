У ніч на 8 жовтня частині киян відключать холодну воду



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З 22:30 7 жовтня до 11:00 8 жовтня частина жителів Шевченківського та Солом’янського районів Києва залишаться без холодної води через ремонті роботи.

Про це повідомляє сайт ПАТ "АК "Київводоканал".

Так, з 22:00 7 жовтня до 11:00 8 жовтня буде відсутнє водопостачання у абонентів по вулицях Січових Стрільців, № 49, 49-а, 53, 57, 59, 59-а, 59/65, Юрія Коцюбинського, 20, Гоголівській, № 36-40, 37/2, 39, 39-а, 41, 41-а, 42, 42-а, 43, 43-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (посольство).

Також з 21:30 7 жовтня до 11:00 8 жовтня буде відсутнє водопостачання у мешканців вулиці Героїв Севастополя, № 9-а (школа), 11 (спорткомплекс), 11-а, 11-б, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 17-б, 19.

У водоканалі наголосили, що заходи необхідні для забезпечення належної роботи водопровідної мережі міста.