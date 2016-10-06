Київрада перейменувала Московську площу і проспект Возз’єднання

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06.10.2016  16:00


Фото interesniy-kiev.livejournal.com

Київрада прийняла рішення про перейменування Московської площі, проспекту Возз'єднання та вулиці Патріса Лумумби.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 6 жовтня проголосували 70 депутатів.

Так, Московська площа стала Деміївською, проспект Возз'єднання – проспектом Соборності, а вулиця Патріса Лумумби – вулицею Іоана Павла II.

Відзначається, що ці перейменування підтримали мешканці Києва на сайті Київської адміністрації.   

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
Yury Shestak _ 06.10.2016 18:01
Давно пора.....
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