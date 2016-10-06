Київрада перейменувала Московську площу і проспект Возз’єднання



Фото interesniy-kiev.livejournal.com Фото interesniy-kiev.livejournal.com

Київрада прийняла рішення про перейменування Московської площі, проспекту Возз'єднання та вулиці Патріса Лумумби.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 6 жовтня проголосували 70 депутатів.

Так, Московська площа стала Деміївською, проспект Возз'єднання – проспектом Соборності, а вулиця Патріса Лумумби – вулицею Іоана Павла II.

Відзначається, що ці перейменування підтримали мешканці Києва на сайті Київської адміністрації.

Українська правда. Київ