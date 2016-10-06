Кличко запевняє, що над "Героїв Дніпра" нічого не будують



Скриншот з відео "Слідство.Інфо" Скриншот з відео "Слідство.Інфо"

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що роботи, які ведуться над метро "Героїв Дніпра", є укріпленням станції, а не будівництвом торгово-розважального центру.

Про це він сказав на засіданні Київраді 6 жовтня.

"Хочу ще раз наголосити..., щоб не було спекуляцій. На "Героїв Дніпра" сьогодні тривають роботи з планового укріплення станції метро та облаштування гідроізоляції. Це необхідно зробити. І ці роботи треба завершити поки дозволяють погодні умови", - сказав Кличко.

Він додав, що роботи здійснює "Метробуд".

"Я розумію, що є деякі незручності для мешканців, та потрібен ще деякий час, щоб якісно зробити необхідний ремонт", - сказав мер.

"Ще раз наголошую: будівництво торговельного центру відбуватиметься лише за згодою громади!" – підсумував Кличко.

Як відомо, раніше активісти заявили, що попри обіцянки мера Києва зупинити будівництво ТРЦ над метро "Героїв Дніпра" до вирішення конфлікту з громадою, роботи над станцією продовжуються.

Як відомо, у липні у "колі" на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржаться, що роботи проводяться навіть уночі і не дають їм нормально відпочити.

За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м.

Місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва.

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції.

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння. Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина. При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали і продовжують називати "фотомонтажем".

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра".

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен був провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись.

Слухання відбулись 29 вересня. Як повідомляє facebook-спільнота "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" кияни на проголовували проти ТРЦ.

Мер міста Віталій Кличко дав обіцянку, що будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра" відбуватиметься лише за згоди громади.

Українська правда. Київ