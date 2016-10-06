Столичні підприємці сплатили до бюджету майже 39 мільярдів гривень податків

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06.10.2016  09:31


Фото kyiv.sfs.gov.ua

За січень-вересень 2016 року столичні платники податків до бюджетів усіх рівнів перерахували 38  мільярдів 629 мільйонів гривень зборів.

Про це заявила начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Києві Людмила Демченко, повідомляє сайт ДФС.

"За 9 місяців поточного року до держбюджету від столичних підприємців надійшло 26 мільярдів 412 мільйонів гривень", –  сказала Демченко.

До бюджету Києва за січень-вересень 2016 року столичні платники сплатили 12 мільярдів 217 мільйонів гривень, що майже на 40% більше, ніж роком раніше.

"Скарбниця Києва додатково поповнилась на понад 3,4 мільярди гривень. Зокрема, у вересні бюджет столиці отримав близько 1,15 мільярда гривень, що на 29% або на 260 мільйонів гривень більше за минулорічний показник",- зазначила начальник ГУ ДФС Києва.

Порівняно з минулим роком збільшилися надходження до бюджету міста за всіма основними податками.

Зокрема, сплата податку від доходів фізичних осіб зросла на 125 мільйонів (27%) і склала 585 мільйонів гривень; надходження від плати за землю збільшились на 122 мільйони (більше ніж у 1,6 рази) та склали 330 мільйонів гривень; єдиний податок – на 28 мільйонів (у 1,6 рази) і склав 77 мільйонів гривень

 
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