Кличко наказав подати тепло у лікарні і дитсадки з 10 жовтня

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05.10.2016  14:18


Фото kafanews.com

Мер Києва Віталій Кличко доручив ПАТ "Київенерго", ТОВ "Єврореконструкція" розпочати подачу тепла в лікарні, школи та дитячі садки за індивідуальними заявками з 10 жовтня.

Про це він заявив на засіданні антикризового штабу 5 жовтня, повідомляє прес-служба політика.

"Враховуючи зниження температури ... даю доручення ПАТ "Київенерго", ТОВ "Єврореконструкція" ... розпочати подачу тепла в лікарні, поліклініки, школи, дитячі садки та інші заклади соціального напрямку за індивідуальними заявками з 10 жовтня цього року", - сказав Кличко.

Мер також підкреслив, що голови районних адміністрацій, директори департаментів освіти й науки, культури, охорони здоров’я несуть персональну відповідальність за підключення закладів соціальної сфери та належний температурний режим в них.
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