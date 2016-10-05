Євробачення у Києві проходитиме на 5 основних локаціях

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05.10.2016  11:18


Фото strichka.com

Столичний оргкомітет Євробачення-2017 визначив 5 головних локацій, які будуть використані для проведення пісенного конкурсу.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель у facebook.

"Продовжуємо працювати над підготовкою до Євробачення-2017! .. Визначили 5 основних локацій: 2 локації будуть розташовані в МВЦ – основна арена та прес-центр, EuroClub розміститься в БЦ "Парковий", Євроселище організуємо на Хрещатику. Місце відкриття та закриття пісенного конкурсу зараз обговорюється – урочистості будуть проводитися в Мистецькому Арсеналі, КМДА або на території Софії", - написав він.  

За словами Майзеля, на нарді 4 жовтня детально обговорили необхідний благоустрій по кожній з локацій Євробачення.

"Особливу увагу приділяємо благоустрою Лівобережної площі, так як там розташовані одразу 2 локації", - додав він.

За словами чиновника, до Євробачення можуть запустити річковий трамвай, який буде курсувати Дніпром від Поштової площі до основного місця проведення фестивалю на Лівобережній.

Також у рамках підготовки конкурсу обіцяють провести капремонт основного освітлення та дорожнього покриття, створити святкову ілюмінацію на Броварському проспекті, Русанівській набережній та мосту Метро.

Відремонтувати дорожнє покриття планують і на Хрещатику, де розміститься Євроселище.
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