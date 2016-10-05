Киянам нагадали, куди скаржитись на "негарячу воду"



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Для перерахунку за неякісні житлово-комунальні послуги киянам необхідно звертатися на міські гарячі лінії або у сервісні центри Центру комунального сервісу.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

Так, поскаржитись на неприбране подвір’я чи ледве теплу воду з гарячого крана можна на 15-51 (з мобільного – 044 205-73-37) та 1557 (з мобільного – 044 500-15-57).

Пантелєєв нагадав, що дзвінки на гарячі лінії щодо неякісних послуг – 1551 та 1557 – прирівняли до письмових заяв на перерахунок.

Крім того, цього року у місті планують відкрити ще дев’ять центрів комунального сервісу, які прийматимуть звернення у тому числі з питань перерахунку. Вони працюватимуть у кожному районі столиці.