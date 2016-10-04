Гідрометцентр прогнозує заморозки з 25 жовтня



Фото з facebook Гідрометцентру Фото з facebook Гідрометцентру

Укргідрометцентр прогнозує різке похолодання з 25 жовтня.

Про це на прес-конференції заявила завідувач відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, повідомляють "Українські новини".

За її словами, з 7 жовтня очікується незначне похолодання до +6 градусів, у другій половині жовтня буде тепло, до +16 градусів.

Наприкінці місяця, після 25 жовтня, температура опуститься до заморозків.

"У другій половині листопада температура знову підвищиться і до кінця листопада – початку грудня наступлять перші холодні дні", - додала Мартазінова.

У цілому, за прогнозом, погода буде нестійкою.

Як відомо, 5 жовтня у Києві буде хмарно, очікується дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с.