Гідрометцентр прогнозує заморозки з 25 жовтня

Укргідрометцентр прогнозує різке похолодання з 25 жовтня.
Про це на прес-конференції заявила завідувач відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, повідомляють "Українські новини".
За її словами, з 7 жовтня очікується незначне похолодання до +6 градусів, у другій половині жовтня буде тепло, до +16 градусів.
Наприкінці місяця, після 25 жовтня, температура опуститься до заморозків.
"У другій половині листопада температура знову підвищиться і до кінця листопада – початку грудня наступлять перші холодні дні", - додала Мартазінова.
У цілому, за прогнозом, погода буде нестійкою.
Як відомо, 5 жовтня у Києві буде хмарно, очікується дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
|04.10.2016, 12:39
Владислав Михайленко
|03.10.2016, 17:00
Сергій Петров