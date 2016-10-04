Попри обіцянки Кличка, будівництво на "Героїв Дніпра" триває – активіст

Версія для друку     Додати коментар -
04.10.2016  10:38


Фото з facebook Oasis Kyiv

Попри обіцянки мера Києва зупинити будівництво ТРЦ над метро "Героїв Дніпра" до вирішення конфлікту з громадою, роботи над станцією продовжується.

Про це у facebook повідомив активіст Володимир Тищенко.

"Після того, як минулого четверга забудовнику не вдалося сфальшувати результати громадських слухань, щодо забудови ТРЦ на станції метро "Героїв Дніпра", на наступний же день мер столиці зробив гучну заяву. Віталій Кличко пообіцяв, що без згоди громади будівництво скандального ТРЦ вестися не буде. Мер запевнив, що наразі там тривають роботи з планового укріплення станції", - написав він.

Водночас Тищенко додав, що 3 жовтня мешканець оболоні Олексій Антонюк відзняв на відео, як над станцією метро відбувається буріння свердловин під палі для майбутнього ТРЦ.

"Схоже, що мер столиці намагається пошити киян у дурні і не збирається зупиняти будівництво свого однопартійця, депутата ВР Валерія Іщенка", - підсумував Тищенко.

Як відомо, у липні у "колі" на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржаться, що роботи проводяться навіть уночі і не дають їм нормально відпочити. 

За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м. 

Тим часом місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва.

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції. 

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння.  Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина.  При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали і продовжують називати "фотомонтажем". 

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра". 

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись. 

Слухання відбулись 29 вересня, однак, як повідомляє facebook-спільнота "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" кияни на проголовували проти ТРЦ. 

Мер міста Віталій Кличко дав обіцянку, що будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра" відбуватиметься лише за згоди громади.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У селі Троєщина у дворі будинку вибухнула граната
У власність держави повернули 37 га лісу вартістю понад 322 мільйони
Попри обіцянки Кличка, будівництво на "Героїв Дніпра" триває – активіст
Маріїнський палац за 519 мільйонів ремонтуватиме "Укрреставрація"
Розбій на лівому березі: чоловіка побили та забрали торбу з $35 тисячами
    ПУБЛІКАЦІЇ
Спецпроект до 175 річниці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
02.08, 14:00

Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками

Напевно, в становленні новітньої історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця студентство зіграло найбільшу роль. Це саме студенти розпочали відлік нової ери існування університету. Це саме вони два роки тому першими запровадили необоротний процес змін, довівши свої права на самовираження і самоствердження.
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
В контексті викликів часу: Національний медичний університет бере курс на світову медичну освіту
    КОЛОНКА АВТОРА
03.10.2016, 17:00
Сергій Петров

Що таке пайова участь, або Чому у столиці житло таке коштовне?

Є чимало причин, які штучно збільшують собівартість будівництва. На поверхні "харчового ланцюжка" - корумпована місцева адміністрація. Найбільш одіозним пунктом тиску на інвестора є так звана пайова участь. Це корупційна схема, яка дозволяє чиновникам на власний розсуд визначати відсоткове значення цього "мита".
29.09.2016, 12:07
Ксенія Семенова, для УП.Київ

Місто для машин. Коли ж стане для людей?

Для більше, ніж третини мешканців міста кожен непонижений бордюр, підземний перехід або важкі двері на вході в метро є перешкодою. Тому прогресивні міста поступово, але неухильно відмовляються від підземних або надземних пішохідних переходів.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте