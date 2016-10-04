Попри обіцянки Кличка, будівництво на "Героїв Дніпра" триває – активіст



Фото з facebook Oasis Kyiv Фото з facebook Oasis Kyiv

Попри обіцянки мера Києва зупинити будівництво ТРЦ над метро "Героїв Дніпра" до вирішення конфлікту з громадою, роботи над станцією продовжуються.

Про це у facebook повідомив активіст Володимир Тищенко.

"Після того, як минулого четверга забудовнику не вдалося сфальшувати результати громадських слухань, щодо забудови ТРЦ на станції метро "Героїв Дніпра", на наступний же день мер столиці зробив гучну заяву. Віталій Кличко пообіцяв, що без згоди громади будівництво скандального ТРЦ вестися не буде. Мер запевнив, що наразі там тривають роботи з планового укріплення станції", - написав він.

Водночас Тищенко додав, що 3 жовтня мешканець оболоні Олексій Антонюк відзняв на відео, як над станцією метро відбувається буріння свердловин під палі для майбутнього ТРЦ.

"Схоже, що мер столиці намагається пошити киян у дурні і не збирається зупиняти будівництво свого однопартійця, депутата ВР Валерія Іщенка", - підсумував Тищенко.

Як відомо, у липні у "колі" на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржаться, що роботи проводяться навіть уночі і не дають їм нормально відпочити.

За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м.

Тим часом місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва.

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції.

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння. Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина. При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали і продовжують називати "фотомонтажем".

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра".

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись.

Слухання відбулись 29 вересня, однак, як повідомляє facebook-спільнота "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" кияни на проголовували проти ТРЦ.

Мер міста Віталій Кличко дав обіцянку, що будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра" відбуватиметься лише за згоди громади.

Українська правда. Київ