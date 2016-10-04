Київ отримає містобудівні повноваження 11 жовтня – ДАБІ

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04.10.2016  09:09


Фото vseprokiev.com.ua

Передача повноважень у сфері держархбудконтролю від Держархбудінспекції до Київської адміністрації відбудеться 11 жовтня.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДАБІ.

"Наразі завершується процедура оформлення документації для її передачі столичній владі", - заявили у прес-службі.

У ДАБІ пояснили, що процедура затягалася через значний обсяг справ, які розглядає Департамент ДАБІ у Києві та які готуються до передачі місту.

Як відомо, за наказом ДАБІ від 11 травня передача повноважень київській міській владі у сфері державного архітектурно-будівельного контролю була запланована на вересень. Однак цього не сталося.

3 жовтня заступник голови КМДА Олександр Спасибко направив звернення до голови ДАБІ України Олексія Кудрявцева з проханням передати повноваження місту.
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