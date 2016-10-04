Київ отримає містобудівні повноваження 11 жовтня – ДАБІ

Передача повноважень у сфері держархбудконтролю від Держархбудінспекції до Київської адміністрації відбудеться 11 жовтня.
Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДАБІ.
"Наразі завершується процедура оформлення документації для її передачі столичній владі", - заявили у прес-службі.
У ДАБІ пояснили, що процедура затягалася через значний обсяг справ, які розглядає Департамент ДАБІ у Києві та які готуються до передачі місту.
Як відомо, за наказом ДАБІ від 11 травня передача повноважень київській міській владі у сфері державного архітектурно-будівельного контролю була запланована на вересень. Однак цього не сталося.
3 жовтня заступник голови КМДА Олександр Спасибко направив звернення до голови ДАБІ України Олексія Кудрявцева з проханням передати повноваження місту.
|03.10.2016, 17:00
Сергій Петров
|29.09.2016, 12:07
Ксенія Семенова, для УП.Київ