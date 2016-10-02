"Деу" влетів в електроопору: загинуло 4 осіб

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02.10.2016  14:10


Тут і далі фото dtp.kiev.ua

Четверо молодих хлопців загинули внаслідок аварії на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Аварія сталася близько 3 ночі 2 вересня.

"З невідомих причин автомобіль "Заз-Деу" виїхав за межі проїзної частини дороги і зіткнувся з електроопорою. Від отриманих травм всі четверо чоловіків, які перебували в автомобілі, загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

 

Тіла направили на судово-медичну експертизу.

"Особи загиблих встановлені: усі вони 1992 року народження, двоє – кияни, третій – уродженець Сумщин. Особа четвертого потерпілого встановлюється", - долали у поліції.

 

Правоохоронці опитують свідків та очевидців події, з’ясовують наявність записів з камер відеонагляду, де міг бути зафіксований момент автопригоди.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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