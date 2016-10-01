У метро можуть обмежити вхід на 2 станції через футбол



Фото slavutich.jpg Фото slavutich.jpg

Увечері 2 жовтня у КП "Київський метрополітен" можуть обмежити вхід на станції "Палац спорту" та "Олімпійська" у зв’язку з футболом.

Про це повідомляє сайт підземки.

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту" та "Олімпійська"", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, о 19:30 2 жовтня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Зірка" (Кропивницький).