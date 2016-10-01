У метро можуть обмежити вхід на 2 станції через футбол

Увечері 2 жовтня у КП "Київський метрополітен" можуть обмежити вхід на станції "Палац спорту" та "Олімпійська" у зв’язку з футболом.
Про це повідомляє сайт підземки.
"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту" та "Олімпійська"", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, о 19:30 2 жовтня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Зірка" (Кропивницький).
|29.09.2016, 12:07
Ксенія Семенова, для УП.Київ
|28.09.2016, 11:37
Владислав Михайленко