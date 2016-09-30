У метро поламався потяг. Оновлено

На Куренівсько-Червоноармійській лінії метро поламався потяг, рух організовано лише до станції "Контрактова площа".
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.
"Синя гілка – їдемо тільки до Контрактової. З техпричин знімаємо один потяг в депо", - йдеться в повідомленні.
Синя гілка - їдемо тільки до Контрактової. З техпричин знімаємо один потяг в депо.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 30 вересня 2016 р.
Як пояснила "Українській правді. Київ” спікер підземки Наталка Макогон, ніхто не постраждав, потяг поламався і наразі треба час, щоб зняти його з лінії.
"Це технічна поломка. Ніхто не постраждав. Нам треба кілька хвилин, щоб зняти цей потяг з лінії”, - сказала Макогон.
Станом на 17:10 синя гілка працює у звичайному режимі.
Синя гілка працює у звичайному режимі. Гарного всім закінчення тижня!— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 30 вересня 2016 р.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко