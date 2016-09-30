У метро поламався потяг. Оновлено



Фото transit.parovoz.com Фото transit.parovoz.com

На Куренівсько-Червоноармійській лінії метро поламався потяг, рух організовано лише до станції "Контрактова площа".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Синя гілка – їдемо тільки до Контрактової. З техпричин знімаємо один потяг в депо", - йдеться в повідомленні.

Синя гілка - їдемо тільки до Контрактової. З техпричин знімаємо один потяг в депо. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 30 вересня 2016 р.

Як пояснила "Українській правді. Київ” спікер підземки Наталка Макогон, ніхто не постраждав, потяг поламався і наразі треба час, щоб зняти його з лінії.

"Це технічна поломка. Ніхто не постраждав. Нам треба кілька хвилин, щоб зняти цей потяг з лінії”, - сказала Макогон.

Станом на 17:10 синя гілка працює у звичайному режимі.

Синя гілка працює у звичайному режимі. Гарного всім закінчення тижня! — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 30 вересня 2016 р.

Українська правда. Київ