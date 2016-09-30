У метро поламався потяг. Оновлено

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30.09.2016  17:10


Фото transit.parovoz.com

На Куренівсько-Червоноармійській лінії метро поламався потяг, рух організовано лише до станції "Контрактова площа".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Синя гілка – їдемо тільки до Контрактової. З техпричин знімаємо один потяг в депо", - йдеться в повідомленні.

Як пояснила "Українській правді. Київ” спікер підземки Наталка Макогон, ніхто не постраждав, потяг поламався і наразі треба час, щоб зняти його з лінії.

"Це технічна поломка. Ніхто не постраждав. Нам треба кілька хвилин, щоб зняти цей потяг з лінії”, - сказала Макогон.

Станом на 17:10 синя гілка працює у звичайному режимі. 

Українська правда. Київ
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Коментарі - 2
Pike_ _ 30.09.2016 17:19
До Контрактової він їде з якого боку?
З Оболоні чи з Виставки?
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Владимир Королёв _ 30.09.2016 17:16
Эй, придурки, а в какую сторону ехал поезд, который снимают?
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