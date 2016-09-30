У Києві "замінували" 4 суди

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30.09.2016  15:48


Фото radiosvoboda.org

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування чотирьох апеляційних судів у Києві.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

"Така інформація надійшла від аноніма до київської поліції близько 13:00. За чотирма адресами розташування апеляційних судів виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває огляд об’єктів та прилеглих до них територій.

Матеріали за цими фактами внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Солом’янського, Печерського та Шевченківського управлінь столичної поліції.

Правоохоронці розшукують особу, яка повідомила про замінування.
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