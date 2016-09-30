З 1 жовтня за містом треба вмикати фари вдень - поліція

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30.09.2016  10:00


Фото news.liga.net

З 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

Про це нагадує Патрульна поліція у facebook.

Як відомо, за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адмінпорушення за "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів" передбачено штраф в розмірі від 425 до 510 гривень.
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Коментарі - 1
Vitaliy Ozumenko _ 30.09.2016 11:12
Денні ходові вогні не відносяться освітлювальних приладів. А також не є попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.
Вмикати їх треба бо це робить тебе більш видимим на дорозі, але якщо забув увімкнути то отримаєш лише попередження. Хоча необізнаність поліцейські можуть й штраф виписати))
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