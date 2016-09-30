З 1 жовтня за містом треба вмикати фари вдень - поліція



Фото news.liga.net Фото news.liga.net

З 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

Про це нагадує Патрульна поліція у facebook.

Як відомо, за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адмінпорушення за "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів" передбачено штраф в розмірі від 425 до 510 гривень.