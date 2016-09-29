Кличко планує відкрити Меморіальний центр жертвам "Бабиного яру" у 2021 році

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29.09.2016  13:56


Фото kiev.klichko.org

Столична влада має намір відкрити Меморіальний центр жертвам "Бабиного яру" у Києві у 2021 році.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії підписання Декларації про наміри створення Меморіального центру 29 вересня, повідомляє прес-служба мера.

"Меморіал в Києві повинен бути. Ми зробимо все, щоб Меморіал був відкритий до 80-ої річниці трагедії Бабиного Яру (у 2021 році – ред.)", - сказав Кличко.

Він додав, що це недержавний проект, до фінансування якого можуть долучитися всі небайдужі люди, які підтримують ідею створення Меморіалу.  

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"Наше завдання – об’єднати навколо фінансування цього проекту максимальну кількість меценатів, об'єднати навколо ідеї увіковічення пам'яті загиблих. Щоб подібні трагедії ніколи не повторювалися", - сказав Кличко.

Він зазначив, що нині вже багато меценатів погодилися долучитися до реалізації проекту.  
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Коментарі - 1
Федор Михайловский _ 29.09.2016 15:05
А мемориал Голодомору в Тель-Авиве откроют к 2021 году? Голодомору, организатором которого и осуществлением которошго занимались коммуно-большивики с "характерными" фамилиями!
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