На Печерську горіла школа: евакуювали 600 дітей



Фото ДСНС Фото ДСНС

Столичні рятувальники евакуювали 600 дітей під час пожежі у середній загальноосвітній школі по Печерському узвозу, 13 А.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.

Займання виникло близько 9 ранку 29 вересня у підвальному приміщенні.

"Не гаючи часу рятувальники розпочали проведення евакуації учнів з будівлі школи та приступили до розвідки підвального приміщення. Загалом з будівлі школи було евакуйовано 600 дітей", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

З’ясувалося, що в електрощитовій сталося коротке замкнення з послідуючим горінням на площі 1 кв.м..

Вогонь швидко загасили.

Постраждалих немає.