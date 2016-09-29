На Печерську горіла школа: евакуювали 600 дітей

Столичні рятувальники евакуювали 600 дітей під час пожежі у середній загальноосвітній школі по Печерському узвозу, 13 А.
Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.
Займання виникло близько 9 ранку 29 вересня у підвальному приміщенні.
"Не гаючи часу рятувальники розпочали проведення евакуації учнів з будівлі школи та приступили до розвідки підвального приміщення. Загалом з будівлі школи було евакуйовано 600 дітей", - йдеться в повідомленні.
|Фото ДСНС
З’ясувалося, що в електрощитовій сталося коротке замкнення з послідуючим горінням на площі 1 кв.м..
Вогонь швидко загасили.
Постраждалих немає.
|29.09.2016, 12:07
Ксенія Семенова, для УП.Київ
|28.09.2016, 11:37
Владислав Михайленко