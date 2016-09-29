На Печерську біля ресторану пролунало два вибухи. ФОТО

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29.09.2016  12:00


Біля ресторану на Парковій дорозі у Печерському районі стався вибух.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася вночі 29 вересня.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та експерти-криміналісти.

Правоохоронці встановили, що близько 01:00, напроти центрального входу в ресторан відбулося два вибухи.

 Фото поліції 

З місця події вилучили металеві фрагменти гранати "Ф-1", другий вибуховий пристрій не встановлено. 

 Фото поліції 

Внаслідок вибуху пошкоджено бруківку, скло та посічено частину стіни закладу. Постраждалих немає.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліція розшукує правопорушників.
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