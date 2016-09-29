На Печерську біля ресторану пролунало два вибухи. ФОТО

Біля ресторану на Парковій дорозі у Печерському районі стався вибух.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
Подія сталася вночі 29 вересня.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та експерти-криміналісти.
Правоохоронці встановили, що близько 01:00, напроти центрального входу в ресторан відбулося два вибухи.
|Фото поліції
З місця події вилучили металеві фрагменти гранати "Ф-1", другий вибуховий пристрій не встановлено.
|Фото поліції
Внаслідок вибуху пошкоджено бруківку, скло та посічено частину стіни закладу. Постраждалих немає.
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Поліція розшукує правопорушників.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко