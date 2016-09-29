Суд арештував землі сестри "діамантового прокурора". Загалом понад 14 га



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9 вересня Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно Лариси Прокопенко, сестри екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця.

Про це повідомляє сайт Вihus.info.

Відзначається, що ГПУ просила арештувати майно Прокопенко в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000336.

Мова йде про "сміттєву справу", де Корнійця звинувачують у заволодінні часткою у ТОВ "Компанія "Ніколсан", яка займається вивезенням сміття, з використанням свого службового становища. Цю частку прокурор оформив на свою сестру Прокопенко, як на підставну особу.

8 серпня цього року Корнійцю повідомили про підозру у вимаганні та підробці документів, як організатору злочину, Прокопенко – як спільнику.

Прокурору і його сестрі загрожує позбавлення волі на 7-12 років з конфіскацією майна. Тому прокуратура звернулася до суду з проханням накласти арешт на майно Прокопенко. Це клопотання задовольнили у повному обсязі.

За даними Вihus.info, арешт накладено на: дві квартири Прокопенко в Києві (проспект Науки, буд. 98, площа невідома) та Обухові (вулиця Київська, буд. 174-б, площа 97 кв.м.), низку транспортних засобів, зокрема MERSEDES-BENZ GL 500 (2012 р.в.) та низку земельних ділянок у Київській області.

Серед них 5 ділянок по 0,15 га у смт. Коцюбинське (земля у Біличанському лісі, призначення змінене для будівництва житлових будинків. У червні 2011 року на всі ці ділянки уже накладав арешт слідчий Ірпінського МВ ГУ МВС).

Земля Прокопенко у Біличанському лісі

А також 6 ділянок в с. Малютянка, загальною площею 10,46 га, придбані у травні 2015 року (Досудове розслідування встановило, що у 2009-2010 р.р. на території Малютянської сільради низці громадян без їхнього відома безоплатно виділили земельні ділянки. Згодом ділянки перейшли у власність зокрема сестрі Корнійця).

Ділянки у Малютянці

Крім того, 2 ділянки у с. Северинівка Макарівського району (на 0,79 га і на 1,85 га), придбані у червні 2015 року під будівництво житлового будинку, 2 ділянки в с. Лісники, по 0,1 га кожна ( одна посеред лісового масиву, друга понад озером, придбані в один день), 1 ділянку в мікрорайоні Жуляни, площа 01, га та 1 ділянку у Пертопавлівській Борщагівці, площа 0,1 га, приватний сектор.