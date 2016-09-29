Станція метро "Дорогожичі" буде закрита з 15:00

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29.09.2016  09:29


Фото eveningkiev.com/

29 вересня станція метро "Дорогожичі" не працюватиме на вхід та вихід з 15:00.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у facebook.

Такі обмеження пов’язані з заходами до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Як відомо, 29 вересня з 12:00 до 19:00 буде закрито рух всіх видів транспорту по вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

Крім того, заплановано обмежити рух усіх видів транспорту смугою для руху маршрутних транспортних засобів вулицею Мельникова (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги) та вулицею Олени Теліги (від вулиці Мельникова до вулиці Ольжича) 29 вересня з 13:00 до 21:00 години. 

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Патрульна поліція у разі необхідності обмежуватиме або заборонятиме рух усіх видів транспорту 29 вересня з 17:00 до 22:00 на шляхах руху окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Зокрема, по вулицях: Лаврській, Дніпровському узвозі, Набережному шосе (від мосту Метро до вулиці Набережно-Хрещатицької), Набережно-Рибальській, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Хрещатик (від Європейської площі до Майдану Незалежності), Михайлівській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Мельникова, Гаванському мосту, проспекті Степана Бандери.

Україська правда. Київ 
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