Прокуратура розкрила схему дерибану 110 га землі під Києвом



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Прокуратура викрила організаторів незаконного заволодіння в 2007-2008 роках 110 га землі в Обухівському районі Київської області на загальну суму 700 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу 28 вересня заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні о 6-й ранку були проведені обшуки, санкціоновані судом, за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою в 110 га лісу в Обухівському районі Київської області на загальну суму 700 мільйонів гривень", - сказав він.

"Ми затримали приватного нотаріуса, який у змові з шістьма громадянами, а також з посадовими особами управління Держземагентства в Обухівському районі в 2007-2008 роках заволоділи 110 га лісу", - додав Луценко.

Особу, на яку була оформлена значна площа цієї незаконно відчуженої землі, затримали в приміщенні, що належить екс-прокурору Київщини Юрію Гайсинському.

Нині вирішується питання про обрання йому судом запобіжного заходу.

Генпрокурор також підкреслив, що активно просувається розслідування аналогічних випадків незаконного відчуження землі в Бучі та Ірпені, незважаючи на опір окремих посадових осіб.

Крім того, за його словами, тільки в Києві прокуратура за останній час повернула 1,5 тисячі га, які були незаконно відчужені за часів мера Леоніда Черновецького.