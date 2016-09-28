"Укррослізинг" через суд стягнув з метро 737 мільйонів



Фото з сайту метро Фото з сайту метро

Господарчий суд Києва задовольнив позов компанії "Укррослізинг" про стягнення з КП "Київський метрополітен" 737 мільйонів гривень за постачання 100 вагонів у лізинг у 2009 році.

Відповідне рішення було прийняте 28 вересня, повідомили у прес-службі метро.

"Господарчий суд Києва (суддя Босий В.П.) прийняв рішення про задоволення позову компанії на 737 мільйонів гривень із заявлених 3 мільярдів 300 мільйонів гривень", - сказала речник метро Наталка Макогон.

За її словами, сума у 3,3 мільярда, які вимагав стягнути „Укррослізинг", складалася з нарахованого компанією 1 мільярд 959 мільйонів 466 тисяч 447 гривень боргу за постачання у лізинг 100 вагонів метро в 2009 році та ще понад 1 мільярда штрафних санкцій.

Макогон наголосила, що КП "Київський метрополітен" та місто оскаржуватимуть дане рішення в апеляційному суді.

Як відомо, у 2009 році Київрада уклала із ТОВ "Укррослізинг" договір на закупівлю 100 вагонів для київського метрополітену.

Згідно з цією домовленістю, метрополітен отримав за період з 19 березня 2010 по 28 лютого 2013 100 вагонів, 25 одиниць виробництва КВБЗ, 33 одиниці "Вагонмаш" та 42 "Метровагонмаш".

Водночас сума лізингових платежів з 2009 по 2014 роки за вагони так і не була виплачена в повному обсязі.

Станом на травень 2016 року сума, що необхідна для повного виконання умов договору, складала вже 463 мільйони 378 тисяч 882,37 гривні.

Вона включала в себе предмет лізингу 353 мільйони 971 тисячу 543,05 гривні та відсотки по платежах – 109 мільйонів 407 тисяч 339,32 гривні.

15 жовтня 2009 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Укррослізинг" було укладено ще одну угоду до договору на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) № 3-1, якою змінено визначення лізингового платежу, зокрема, в лізинговий платіж входили суми, скориговані на коефіцієнт коригування. Тому борг станом на травень виріс майже в тричі (Додатково 1 мільярд 74 мільйони 456 тисяч 739,77 гривні).

Пізніше КП "Київський метрополітен" зверталось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ "Укррослізинг" про визнання недійсною додаткової угоди до договору на фінансові лізингові послуги.

У свою чергу правоохоронці порушили відповідні кримінальні провадження, у т.ч. щодо посадових осіб, які підписали цю додаткову угоду.

Проте рішенням Господарського суду Києва від 14 червня 2011 та постановами Київського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011, Вищого господарського суду України від 1 листопада 2011 позовні вимоги, апеляційну та касаційну скарги КП "Київський метрополітен" та апеляційна і касаційна скаргу прокуратури Києва були залишені без задоволення.

А кримінальне провадження щодо посадових осіб КП "Київський метрополітен" було закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину.

У грудні 2015 року Київрада взялася розслідувати законність укладення лізингового договору.

У березні 2016 року Київрада звернулась до прокуратури та правоохоронців з проханням розслідувати законність купівлі КП "Київський метрополітен" 100 вагонів метро у лізинг у ТОВ "Укррослізинг" у 2009 році.

Українська правда. Київ