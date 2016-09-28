Судді півроку "тягнули" зі справою екс-ректора Мельника про хабарі



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Києво-Святошинський районний суд Київської області 30 вересня почне розгляд справи проти екс-ректора Нацакадемії Державної податкової служби Петра Мельника і екс-секретаря приймальної комісії Оксани Мельник, які обвинувачуються в отриманні хабарів.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на ухвалу від 20 вересня.

Екс-ректор Петро Мельник та екс-начальник відділу довузівської підготовки вишу, відповідальний секретар приймальної комісії Оксана Мельник підозрюються в отриманні 177 тисячі гривень хабарів.

Кримінальне провадження проти Мельників по цьому епізоду було розпочате у жовтні 2013 року. Обвинувальний акт надійшов до Ірпінського міського суду Київської області у грудні 2015 року.

У січні 2016 року Ірпінський міськсуд об’єднав це кримінальне провадження зі схожим епізодом про отримання Мельником 120 тисяч гривень за сприяння абітурієнту у вступі до Податкової академії, по якому Ірпінський міськсуд 8 липня 2015 виправдав екс-ректора, а апеляційний суд 4 листопада 2015 цей вирок скасував і відправив справу на новий розгляд.

Утім, на початку весни апеляційний суд постановив, що розгляд цих двох епізодів має відбуватися окремо. Однак, за даними "Наших грошей", новий розгляд щодо 120 тисяч гривень хабара досі не розпочався.

Щодо епізоду стосовно 177 тисяч гривень хабарів, то у квітні двоє суддів Ірпінського міського суду взяли самовідвід.

На початку червня справа потрапила до Бородянського районного суду Київської області.

Ціле літо прокуратура доводила відсутність неточностей в обвинувальному акті.

Однак, розгляд у Бородянському райсуді так і не відбувся, оскільки голова суду попросив передати справу в іншу інстанцію, пояснивши це нехваткою суддів.

Врешті справа потрапила до Києво-Святошинського райсуду, який призначив розгляд на 12:00 30 вересня.

Як відомо, слідство встановило, що у 2010-2013 роках Мельник розробив план систематичного одержання хабарів від студентів, які хотіли перейти на п’ятий курс і отримати ступінь спеціаліста. Він влаштовував особисті прийоми студентів, під час яких просив їх перерахувати "благодійну допомогу" на підконтрольне йому ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (потім перейменоване на Ірпінську фінансово-юридичну академію у формі ТОВ).

Останнє перераховувало кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти фірми на користь Національної академії не використовувались. Оксана Мельник теж брала участь у зустрічах зі студентами.

Засновниками Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ були дружина Мельника Тетяна (у 2003-2007), син Максим Мельник (у 2007-2011) і тесть Володимир Щербань (з 2011 і дотепер). Обов’язки керівника фірми виконує племінник екс-ректора Роман Мельник.

Ірпінська фінансово-юридична академія орендувала учбові аудиторії у Національного університету ДПСУ, а викладачі і службові особи ТОВ одночасно працювали в зазначеному університеті.

Як відомо, у липні 2013 року Мельник був затриманий співробітниками міліції у власному кабінеті при отриманні хабара.

Він вимагав і отримав від двох громадян України хабар у розмірі 40 і 80 тисяч гривень.

7 серпня 2013 року на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник у невідомому напрямку, а згодом знайшовся у США.

Під час парламентських 2014 року виборів Мельник агітував на Київщині за Олександра Тигова, висунутого Блоком Петра Порошенка.

Згодом Мельник судився за поновлення його на посаді ректора Податкової академії.

У липні 2015 року Ірпінський суд виправдав скандального Мельника у справі про хабарництво.

Проте 5 листопада, Апеляційний суд Київської області скасував виправдальний вирок.

У липні 2015 року Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання держмайна.