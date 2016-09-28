З кімнат поліції у метро демонтують клітки для затриманих

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28.09.2016  12:22


Фото ombudsman.gov.ua

Співробітники КП "Київський метрополітен" демонтували клітку для затриманих у кімнаті поліції на станції метро "Палац спорту" у Києві.

Про це повідомляють "Українські новини".

Відзначається, що раніше було демонтовано 6 таких кліток на інших станціях у кімнатах поліції в метро в Києві.

"Частина кліток на 6 інших станціях уже демонтована. Демонтаж проводиться в нічний час", - сказала начальник прес-служби метрополітену Наталя Макогон.

Вона зазначила, що на всіх 52 станціях метрополітену є металеві обмежувальні огородження.

"До кінця цього тижня ми завершимо демонтаж всіх кліток у метро", - сказав заступник начальника головного управління Нацполіції в Києві Віктор Нечитайло.

Він додав, що цей процес зумовлений необхідністю відповідності європейським стандартам.

Раніше Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляв про незаконність розміщення кліток для затриманих у кімнатах поліції на станціях метро в Києві.
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