Забудовники винні місту 2 мільярди гривень внесків пайової участі – КМДА

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27.09.2016  19:10


Фото kiev24.ua

Київські забудовники заборгували місту щонайменше 2 мільярди гривень внесків пайової участі.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє сайт Київської адміністрації.  

За його словами, нинішня система нарахування пайової участі дозволяє бізнесменам, які представляють цю сферу, практично безкарно уникати сплати.

"Мабуть, у забудовників є ще й інші платежі – за корумпованою схемою, які потрібно оплачувати. На даний момент перед Києвом існує заборгованість щодо оплати пайової участі. Сума заборгованості суттєва, однак поки ми не створимо прозорі та зрозуміліші забудовникам умови оплати, працюватимуть тіньові схеми", - сказав Пліс.

У свою чергу депутат Ольга Балицька нагадала, що Київрада більше не матиме повноваження звільняти забудовника від сплати пайової участі.

"Це дозволить виключити корумповану складову", – переконана депутат.

Пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури буде розраховуватися за однією формулою для всіх учасників ринку. Вся документація, договори й платежі будуть вестися онлайн. 
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